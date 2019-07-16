شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. طرح بشائر إنتاج مزرعة شلاتين من البلطى الأحمر للمواطنين بأسعار مخفضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة في الجهاز التنفيذى لمشروعات التنمية الشاملة، بشائر انتاج مزرعة الاستزراع السمكى بوادى حوضين بمنطقة شلاتين بمحافظة البحر الأحمر، من أسماك البلطى الأحمر للبيع للمواطنين من خلال سيارات مبردة امام ديوان الوزارة بالدقى.

وقال الدكتور على حزين، رئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات التنمية الشاملة، إنه بناء على تكليفات وزارة الزراعة ، تم طرح أسماك البلطى الأحمر بسعر التكلفة للمواطنين 40 جنيه للكيلو الواحد، وبلغت أوزان الأسماك من 350 إلى 600 جرام.

وأضاف رئيس التنمية الشاملة، أن ذلك يعد بشائر إنتاج المزرعة، والتى تمت إقامتها على مساحة فدان وربع، تتكون من4 أحواض دائرية و 2 مستطيلة، بالاعتماد على استغلال المياه الناتجة من محطة التحلية لينمو عليها أنواع الأسماك المختلفة من البلطى الأحمر، القاروص، والبورى، لافتا الى أنه تم إطلاق الزريعة فى اكتوبر الماضي ليتم دورته 10 أشهر.

وتابع على حزين، أن انتاج المزرعة يصل ما بين 20:15 طن فى الدورة الواحدة، كذلك يجرى طرح الإنتاج بأسعار مخفضة للمواطنين عن طريق السيارات المبردة بأسواق الشلاتين والغردقة والقاهرة .