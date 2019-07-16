شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة النيابة الإدارية يقدم التهنئة رئيس محكمة النقض لتوليه منصبه الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل المستشار عبد الله عصر، رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس القضاء الأعلى،اليوم الثلاثاء، المستشار عصام المنشاوى رئيس هيئة النيابة الإدارية، وذلك بمكتبه دار القضاء العالى، لتقديم التهنئة له بمناسبة توليه منصبه الجديد.

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وأعرب المنشاوى خلال الزيارة، عن تمنياته للمستشار عصر بالتوفيق فى منصبه الحديد، بدوام التوفيق، وأداء رسالته السامية فى تحقيق العدالة بشكل يليق بمكانة القضاء المصرى، وترسيخ دولة القانون.

من جانب أخر، استقبل المستشار المنشاوى صباح اليوم بمقر رئاسة هيئة النيابة الإدارية، المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، وذلك لتهنئة بتولى منصبه الجديد، رئيس لهيئة النيابة الإدارية.