شكرا لقرائتكم خبر عن مطران أسيوط للكاثوليك يمنح الدرجة الإنجيلية لشماس تمهيدا لتعيينه قسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منح الأنبا كيرلس وليم مطران، أسيوط للأقباط الكاثوليك، الدرجة الإنجيلية للشماس رومانى منير بكاتدرائية أم المحبة الإلهية للكاثوليك بأسيوط. Advertisements وشارك فى الصلاة الأب دانيال لطفى، مطران الإسماعيلية المنتخب وبمشاركة رعاة الكاتدرائية الأب توما ملاك والأب فرنسيس حلمي والأب جوزيف وحشد من الرهبان. الأب توما ملاك قال لـ"الخليج 365"، إن الدرجة الإنجيلية هى أولى درجات رتب الكهنوت وبعدها يحصل الشماس على درجة قس، وتعتبر درجة تمهيدية ولا يجوز له الزواج بعدها مثل درجة القس.

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