أخبار مصر | "القوى العاملة" تتابع أحوال العمالة المصرية المتعاقدة للعمل لخدمة الحجيج بالسعودية‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "القوى العاملة" تتابع أحوال العمالة المصرية المتعاقدة للعمل لخدمة الحجيج بالسعودية‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان، توجيهاته لمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، بالتواصل مع الشركات العاملة في موسم الحج لمتابعة أوضاع العمالة المصرية المتعاقدة للعمل لخدمة الحجيج.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة: إنه تم التواصل مع مكتب التمثيل العمالي بجدة للوقوف علي تنفيذ توجيهات الوزير في هذا الخصوص ، حيث قام المستشار العمالي بجدة عثمان رمضان بالتواصل مع مسئولي الخدمات الإدارية لشركة دلة لنقل الحجاج والذين أكدوا أنه بناءً علي توجيهات القيادة بضرورة الاهتمام بكافة الإجراءات والنظم الخاصة بضيوف الرحمن منذ وصولهم المملكة وحتي عودتهم إلي أوطانهم بسلامة الله.

وأشار إلى أن وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح قام بزيارة تفقدية لمقر أحد الشركات الكبرى في خدمة ضيوف الرحمن بجدة للوقوف علي جاهزية الشركة والاطلاع علي المهام والأعمال التي تقوم بها ضمن الخطة التشغيلية لموسم حج1440 .

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وعقد وزير الحج والعمرة اجتماعا مع المسئولين تم خلاله عرض خطة العمل التشغيلية وحث وزير الحج العاملين علي تكثيف الجهود والارتقاء بالأداء وتقديم أفضل وراقي الخدمات لحجاج بيت الله الحرام في أثناء مدة إقامتهم لأداء المناسك، وحتي عودتهم إلي بلدانهم سالمين بإذن الله، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة بتسخير جميع الإمكانيات وحشد الطاقات لخدمة ضيوف الرحمن لأداء المناسك براحة واطمئنان .

ومن جانبهم أكد مسئولي الشركة علي جاهزية واستعداد العاملين لتقديم أفضل الخدمات الإسهام في تقليص فترة بقاء الحجاج في المنافذ من خلال حزمة من الخدمات التي تقوم بها الشركات المعنية تحت إشراف وزارة الحج والعمرة وبالتعاون مع الشركاء في منظومة الحج .

وقد أكدت النقابة العامة للسيارات علي التزام النقابة بالحفاظ علي حقوق العمالة الموسمية، وأنه في حالة عدم قيام احدي الشركات بصرف مستحقات العامل تتولي النقابة الدفع ثم العودة علي الشركة بإجراء القانوني المتبع في مثل هذه الحالات.

وقد تمني الجميع مرور موسم حج هذا العام بالتوفيق إن شاء الله وسلامة جميع ضيوف الرحمن.