أخبار مصر | محافظ الجيزة يهنئ أوائل الثانوية العامة من أبناء المحافظة‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ الجيزة يهنئ أوائل الثانوية العامة من أبناء المحافظة‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هنأ اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية من أبناء المحافظة والبالغ عددهم 5 طلاب وذلك لتفوقهم الدراسى وحصولهم على أعلى الدرجات.

وحرص المحافظ على إجراء مكالمة تليفونية للأوائل متمنياً لهم دوام التوفيق وتحقيق مستقبل باهر لهم والمساهمة فى بناء الوطن وتقدمة مشيراً أنه سيقوم بتكريمهم خلال الأيام المقبلة تتويجاً لالتزامهم وحرصهم على التفوق الدراسى .

وحصدت محافظة الجيزة هذا العام خمسة مراكز على مستوى الجمهورية وهى :-

المركز الأول للطالب / عبد الرحمن محمد ادهم يحيي مدارس stem - علمى رياضة بمجموع 671,49 درجة بإدارة 6 اكتوبر التعليمية .

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والمركز الأول للطالب / عبد الله محمد جابر قدرى مدارس stem - علمى علوم بمجموع 665,49 درجة بإدارة 6 اكتوبر التعليمية .

والمركز الثالث مكرر علمي رياضة للطالبة / دعاء أحمد عبد المولى - ادارة البدرشين - بمجموع (409).

والمركز الثاني مكرر أدبي للطالبة / سلمى إبراهيم أحمد - ادارة بولاق الدكرور التعليمية بمجموع ( 408,5) .

والمركز الثاني مكرر أدبي للطالبة / هانيا محمد ممدوح - ادارة الهرم التعليمية- بمجموع (408,5) .

وتمنت محافظة الجيزة دوام التوفيق لأبناءها الطلاب بمختلف المراحل الدراسية وتؤكد المحافظة على سعيها نحو تطوير منظومة التعليم وفق الخطة التى وضعتها الدولة و الممثله فى وزارة التربية والتعليم كما سيشهد العام الدراسى المقبل افتتاح عدد من المدارس الجديدة تساهم فى تقليل الكثافات الطلابية بالفصول.