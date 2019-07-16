أخبار مصر | القوى العاملة: الاطمئنان على أحوال 800 مصري بشركة "العود" بالرياض‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القوى العاملة: الاطمئنان على أحوال 800 مصري بشركة "العود" بالرياض‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اطمأن الدكتور إيهاب عبد الحميد، قنصل مصر في الرياض، على أحوال 800 موظف مصري يعملون في الشركة العربية للعود بالرياض، وأجاب على استفساراتهم، وذلك خلال الزيارة التي قام بها بدعوي من الشركة، حيث التقي بندر سنقوره المدير التنفيذي للموارد البشرية، بحضور أحمد يوسف نائب القنصل، والدكتور ياسر غازي الملحق العمالي بمكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية، فضلا عن عدد من العاملين المصريين معظمهم من الشباب.

وتبادل العاملون أطراف الحديث، مع القنصل ونائبه، والذين أجابا عن أسئلتهم واستفساراتهم حول دور القنصلية المصرية وما تؤديه من خدمات لأبناء الجالية المصرية بالمملكة العربية السعودية، وبعض المعوقات التي تسعي القنصلية لتذليلها لسرعة إنهاء كافة المعاملات للمواطنين.

كما أجاب الملحق العمالي عن الاستفسارات المتعلقة بدور مكتب التمثيل العمالي وآليات حل المشاكل العمالية في ضوء نظام العمل السعودي.

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ومن جانبه قال بندر : إن الشركة يعود تاريخ تأسيسها إلي عام 1982، وتمتلك أكثر من 900 فرع حول العالم، منهم 6 فروع بجمهورية مصر العربية ، وفرعين آخرين ما زالا تحت الإنشاء، مشيرا إلي أنها تحتل المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط والمركز 11 على مستوى العالم في مجال العطور، منوها إلي أن هناك أكثر من 800 موظف مصري يعلمون بالشركة وتعدت خدمة بعضهم العشرين عاما .

وأكد المدير التنفيذي للموارد البشرية ، أن سياسة الشركة تقوم على احترام حقوق موظفيها بمختلف جنسياتهم ، وفي ذات الوقت تعمل على توفير بيئة عمل مريحة لهم، فضلا عن فتح الباب للترقي لوظائف ومناصب أعلى بالشركة وتحفيز العاملين ماديا.

وفي ختام اللقاء تمنى الجميع مزيدا من التقدم والازدهار لبلدنا الحبيب مصر والمملكة العربية السعودية.