أخبار مصر | "معلومات الوزراء" ينظم دورات تدريبية بالبحيرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "معلومات الوزراء" ينظم دورات تدريبية بالبحيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء، عدة دورات تدريبية بمراكز المعلومات بمجالس مدن محافظة البحيرة، وحضر الدورات التدريبية عدد (47) متدربًا من العاملين بمراكز معلومات مدن المحافظة.

ومن جانبه، أشاد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بأهداف البرنامج التدريبي في الوصول للمستوى الأفضل للمشاركين في عملية إعداد وكتابة التقارير عن طريق المهارات والخبرات المكتسبة خلال الدورة, وصرح بأنه تم منح أفضل تقرير مكافاة مالية تحفيزية، بالإضافة إلى أنه تم منح شهادات معتمدة من المركز بعد انتهاء المتدربين من تنفيذ تلك الدورات.

وتناولت الدورة الأولى كيفية كتابة وإعداد التقارير والقيادة الفعالة، وقد شملت تدريب (22) متدربًا، فيما تركزت الدورة الثانية على التخطيط الاستراتيجي، وشملت (25) متدربًا.

وتأتي هذه الدورات انطلاقًا من الدور المجتمعي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء, وسعيه لنشر المعارف والمهارات الإدارية بين مختلف قطاعات الدولة وفقًا لأحدث الأسس والأساليب المعمول بها.