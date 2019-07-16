أخبار مصر | رئيس الوزراء يستعرض تقريراً عن الخدمات المقدمة لأهالي شمال سيناء الشهر الماضي خلال العملية الشاملة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء يستعرض تقريراً عن الخدمات المقدمة لأهالي شمال سيناء الشهر الماضي خلال العملية الشاملة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في إطار المتابعة المستمرة وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تقريراً عن الخدمات المقدمة لأهالي شمال سيناء، خلال العملية الشاملة "سيناء 2018" عن شهر مايو 2019.

وأكد رئيس الوزراء، حرص مؤسسات الدولة على استمرار تقديم الدعم الكامل لأهالينا في شمال سيناء، من خلال التعاون والتنسيق القائم بين مختلف الجهات بالدولة، وذلك بهدف التأكد من تقديم الخدمات المطلوبة، والإعانات والمساعدات النقدية، بخلاف توافر جميع السلع الغذائية، فضلا عن تقديم الخدمات الطبية المختلفة.

ونوه التقرير بأنه تم خلال شهر مايو 2019، صرف مبلغ 88900 جنيه من ديوان عام المحافظة في صورة مساعدات ومنح، وإعانات الوفاة والإصابة لصالح 24 حالة، إلى جانب صرف وزارة التضامن الاجتماعي مبلغ 7537730 جنيه (لمعدومي الدخل، ومعاش ضماني، تكافل وكرامة، وصيادين) لصالح 11941 أسرة.

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وفي مجال الشئون الصحية، لفت التقرير إلي أن عدد المترددين على المستشفيات وصل إلى 5319 فردا في مختلف التخصصات.

وبالنسبة للخدمات المقدمة في مجال الأمومة والطفولة، أشار التقرير إلى أنه تم توزيع 3 كراسٍ متحركة من خلال مكتب العلاقات الإنسانية، بالإضافة إلى بعض الأدوية والمستلزمات الطبية.

وأشار التقرير الوارد من محافظة شمال سيناء إلى أنه تم خلال شهر مايو 2019، صرف تعويضات مالية من ديوان عام المحافظة وصلت إلي 275000 جنيه مقدمة لصالح 81 حالة في رفح والشيخ زويد، فضلاً عن صرف وزارة التضامن الاجتماعي لمبلغ 281000 جنيه لصالح 139 أسرة.