أخبار مصر | مدير عام إدارة البعثات الأجنبية يحصل على درجة الدكتوراه من بولندا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدير عام إدارة البعثات الأجنبية يحصل على درجة الدكتوراه من بولندا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصلت نشوى جابر مدير عام إدارة البعثات الأجنبية بوزارة الآثار، على درجة الدكتوراه في الآثار المصرية من معهد الثقافات الشرقية وحوض البحر المتوسط التابع لأكاديمية العلوم من جامعة وارسو ببولندا.

وكان موضوع رسالة الدكتوراة "النشر العلمي لدراسة النقوش لمقبرة شبسس بو بتاح في جبانة جسر المدير بسقارة والتي ترجع تاريخها إلى أواخر الأسرة الخامسة بالدولة القديمة"، والتي اكتشفت أواخر عام ٢٠١٠ على يد وزير الآثار الأسبق الدكتور زاهي حواس.