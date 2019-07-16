أخبار مصر | للعام الثالث على التوالي.. "الهجرة" تطلق معسكرًا في شرم الشيخ لأطفال المصريين بالخارج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر للعام الثالث على التوالي.. "الهجرة" تطلق معسكرًا في شرم الشيخ لأطفال المصريين بالخارج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

السفيرة نبيلة مكرم: أطفالنا شركاء في بناء المستقبل وهدفنا ربطهم بمصر

للعام الثالث على التوالي، نظمت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج معسكرًا بمدينة شرم الشيخ لـ 110 طفلاً من أبناء المصريين بالخارج للمرحلة العمرية من ١١ إلى ١٦ عاما، وبمشاركة أصدقائهم من عدة دول حول العالم، تضم الولايات المتحدة والكويت والسعودية وكندا وغيرهم، وذلك بالتعاون مع شركة "ويل سبرنج" لتنظيم المعسكرات الرياضية.

يأتي المعسكر استمرارا لمجهودات الوزارة للتواصل مع المصريين بالخارج من كافة الأعمار والأماكن، عقب نجاح المؤتمر الأول للكيانات المصرية بالخارج.

والتقت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم، بالأطفال المشاركين، وقالت لهم إنهم أمل المستقبل والمشاركون في صناعته، ومصر تفخر دائما بأولادها في الداخل والخارج، كما رحبت بأصدقائهم من مختلف الدول على أرض مصر مهد الحضارات وملتقى الأديان.

وأضافت وزيرة الهجرة أن عدد المشاركين يزداد من معسكر لآخر ما يؤكد نجاح المعسكر، وأعربت عن شكرها لكل القائمين عليه، موضحة أن مشاركة الأطفال بدون هواتف محمولة أو أي وسائل اتصال يعد فرصة للاستمتاع بجو مصر الساحر حتى يتحقق الشعار "عيشها مصري".

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وتابعت الوزيرة أن مصر بها الكثير من المناطق الساحرة والأماكن الطبيعية الخلابة، مضيفة أن لقاءها اليوم مع أبناء الجيلين الرابع والخامس يأتي انطلاقًا من حرص مصر على غرس الولاء والانتماء لوطننا في نفوس النشء وربطهم بتاريخ وحضارة هذا البلد.

وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم أن المعسكر الحالي ينطلق تحت شعار Come with a friend حيث يشارك أبناؤنا بالخارج ويرافقهم أصدقاؤهم من 6 دول بالخارج، لأول مرة في هذا المعسكر الذي تنظمه الوزارة؛ ويهدف ذلك في المقام الأول للترويج لمعالم مصر السياحية، وطبيعتها الخلابة، وما تتمتع به من أمن وأمان في ربوع البلاد، ليقوم هؤلاء الأطفال بنقل الصورة واضحة بعيدًا عن معلومات مغلوطة أو شائعات هادمة.

كما أكدت الوزيرة أن مشاركة الأطفال هذه المرة من دول مختلفة يضمن تبادل الخبرات والثقافات، والتأكيد على الهوية المصرية في كل دولة، والعودة للجذور مرة أخرى، وربط عائلاتهم معًا.

من ناحيته، قال ماجد فوزي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة "ويل سبرنج"، أن المعسكر ينطلق في شرم الشيخ "مدينة السلام"ـ لافتًا إلى حضور الوزيرة يضفي طابعًا خاصًا على المعسكرات؛ فهي تشارك الأطفال تحية العلم وترديد النشيد الوطني، وهو ما يبهج الأطفال لعدم توافر الفرصة للقيام بذلك في الدول التي يقيمون بها خارج مصر.

وسبق أن أطلقت من قبل معسكرات لأبناء المصريين في الخارج برعاية وزارة الهجرة لربطهم بالوطن الأم، والاهتمام أيضًا بتعلمهم وممارستهم للهجة المصرية، تماشيا مع رؤية الوزارة ضمن مبادرة "اتكلم مصري" لحث أبناء المصريين بالخارج على الحديث باللهجة المصرية تحديدًا.