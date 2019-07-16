مصر | من "الحشيش" لـ"الهيروين".. حبس "تاجري كيف" بحوزتهم كمية من المواد المخدرات بحلوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر من "الحشيش" لـ"الهيروين".. حبس "تاجري كيف" بحوزتهم كمية من المواد المخدرات بحلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح حلوان، تجديد حبس عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيقات لتورطهما في الاتجار بالمواد المخدرة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

وكشفت تحقيقات النيابة عن تلقي قسم شرطة حلوان بلاغًا من الأهالي يفيد ببيع عاطلين المواد المخدرة بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتم القبض عليهما وبحوزتهما 150 جرام هيروين وحشيش، و174 قرصًا مخدرًا.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة التى أمرت بحبسهم فى وقت سابق 4 أيام وتم التجديد.