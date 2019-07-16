مصر | لا شبهة جنائية.. حفظ التحقيقات في حريق شقة بالدرب الأحمر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لا شبهة جنائية.. حفظ التحقيقات في حريق شقة بالدرب الأحمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة، بحفظ التحقيقات في حريق شب داخل شقة سكنية بعقار في منطقة الدرب الأحمر، بعد التأكد من عدم وجود شبهة جنائية.

كما أمرت النيابة في وقت سابق بأنتداب المعمل الجنائي وإرسال تقرير مفصل للوقوف على أسباب اندلاع الحريق.

وتعود البداية عندما تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق في إحدى الشقق في الدرب الأحمر، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمني ومحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.