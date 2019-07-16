مصر | "تعدى عليه بكتر".. حبس مسجل لسرقته عاملًا بالإكراه ببولاق أبو العلا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "تعدى عليه بكتر".. حبس مسجل لسرقته عاملًا بالإكراه ببولاق أبو العلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت نيابة بولاق أبو العلا، قرارًا بحبس مسجل خطر أصاب عاملًا أثناء سرقته بالإكراه، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكما طالبت النيابة، الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

وكشفت تحقيقات النيابة، أنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة بولاق أبو العلا بمديرية أمن القاهرة بمنطقة "مثلث ماسبيرو"، استغاث بها عامل، مصاب بجرح سطحي وكدمة.

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وأضافت تحقيقات النيابة أن العامل أثناء تواجده بمحل الواقعة فوجئ بأحد الأشخاص استولى منه على مبلغ مالي كرهًا عنه عقب تعديه عليه بنصل معدني "كتر".

وأشارت التحقيقات أنه بتتبع خط سير هروب المتهم أمكن ضبطه، وتبين أنه عاطل، وبحوزته المبلغ المالي المستولى عليه والنصل المعدني المُستخدم في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهته أمام النيابة اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى صدرت قرارها السابق.