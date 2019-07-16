مصر | "صفقة العمر".. ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما 40 كيلو حشيش بمطروح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "صفقة العمر".. ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما 40 كيلو حشيش بمطروح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط 2 من العناصر الإجرامية وبحوزتهما قرابة 40 كيلو جرام لمخدر الحشيش بقصد الاتجار.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قيام (عنصرين إجراميين - مقيمان بدائرة قسم شرطة سيدى برانى بمديرية أمن مطروح) بمزاولة نشاط مؤثم في مجال الإتجار بمخدر الحشيش بكميات كبيرة، وترويجه على نطاق واسع لعملائهما بمحافظة مطروح.



وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح، أمكن ضبطهما حال إستقلالهما سيارة ملاكى بدائرة قسم شرطة مطروح وبحوزتهما (380 ثلاثة مائة وثمانون طربة لمخدر الحشيش وزنت 38كيلو جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).

وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات الإتجار، واستخدامهما للسيارة والهاتفين في النقل والترويج.