مصر | بينهم أفريقي.. سقوط عناصر عصابة الهجرة غير الشرعية بالإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بينهم أفريقي.. سقوط عناصر عصابة الهجرة غير الشرعية بالإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمنع والحد منها، من خلال ملاحقة وتتبع نشاط العناصر القائمة على هذا النشاط الإجرامي.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن الوطنى اعتزام تشكيل إجرامى منظم يضم 15 شخصا "محددين- أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول الأفريقية"، باستقطاب وجلب مجموعة من الشباب المصريين من محال إقامتهم المختلفة وإيوائهم بأحد العقارات تحت الإنشاء بمنطقة كينج مريوط بدائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية.

وأكدت المعلومات استعداد المتهمين لنقل الشباب المهاجرين وتهريبهم إلى إحدى الدول الأجنبية عبر سواحل البحر الأبيض المتوسط بنطاق محافظة الإسكندرية من خلال إحدى عائمات الصيد غير مؤهلة لنقل الأشخاص، والتى تفتقر لجميع وسائل الأمن والسلامة البحرية مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 70 و80 ألف جنيه مصرى عن كل شخص، متخذين من نشاطهم الإجرامى وسيلة للثراء والكسب السريع عابثين بأرواح ضحاياهم.

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وعقب تقنين الإجراءات، تمكن قطاع الأمن الوطنى وبالتنسيق مع إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة وقطاع الأمن العام ومديريات أمن "الإسكندرية- البحيرة- الدقهلية" من ضبط 9 من المتهمين، باستقطاب الشباب وإحباط محاولة تهريب 27 مهاجرا غير شرعى.

وبمواجهة المهاجرين غير الشرعيين والمتهمين المضبوطين بما أسفرت عنه المعلومات والتحريات، والضبط أقروا بصحتها واعترفوا بمضمون المعلومات والتحريات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

