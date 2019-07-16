مصر | بعد تبادل لإطلاق النيران.. سقوط عنصر إجرامي بحوزته سلاح ناري ومخدرات بأسوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد تبادل لإطلاق النيران.. سقوط عنصر إجرامي بحوزته سلاح ناري ومخدرات بأسوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية، بعد تبادل لإطلاق النيران، من ضبط عنصر إجرامي وبحوزته سلاح ناري وكمية من الذخيرة وأقراص مخدرة بأسوان.



وتعود الواقعة أثناء مرور قوة تابعة لوحدة مباحث مركز شرطة أسوان بمديرية أمن أسوان لتفقد الحالة الأمنية بدائرة المركز، تلاحظ قدوم سيارة ربع نقل قيادة سائق وبصحبته شخص آخر، ولدى مشاهدتهما للقوات حاولا الهرب بالرجوع بالسيارة للخلف، وقاما بإطلاق أعيرة نارية تجاه القوات فبادلتهما القوات بالمثل، وتخليا عن السيارة وهربا بمنطقة الزراعات المجاورة للارتكاز.



وبتتبع خط سير هروب المتهمين تمكنت القوات من ضبط أحدهما وتبين أنه ( محكوم عليه بالحبس 3 سنوات فى قضية "تبديد" - مقيم بدائرة مركز شرطة كوم أمبو)، وبحوزته (بندقية آلية - عدد (5) خزينة - 147 طلقة من ذات العيار - 13 قرص مخدر – مبلغ مالى)، وتبين إصابته بجروح، وتم نقله للمستشفى تحت الحراسة اللازمة لتلقى العلاج، وجار تكثيف الجهود لتحديد وضبط المتهم الهارب.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

