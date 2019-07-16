مصر | زيارة استثنائية لنزلاء السجون بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيارة استثنائية لنزلاء السجون بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت وزارة الداخلية، على التصريح بزيارة استثنائية واحدة لجميع نزلاء السجون بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو لعام 2019م، وذلك خلال الفترة من يوم الأربعاء الموافق 24/7/2019م حتى يوم الخميس الموافق 8/8/2019م، ولا تحتسب من الزيارات المقررة لهم.



ويأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتقديم كافة أوجه الرعاية لنزلاء السجون.