شكرا لقرائتكم خبر عن بدء المقابلات الشخصية لـ1182 متقدمًا لمسابقة القيادات المحلية الجديدة بالمحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت وزارة التنمية المحلية، الثلاثاء، المقابلات الشخصية لـ1182 متقدما لمسابقة القيادات المحلية رقم 2 لسنة 2019 التي أعلنت عنها الوزارة مؤخراً لشغل الأماكن الشاغرة من الدرجات الممتازة والعالية ومديرى العموم والعمل كسكرتيرى عموم محافظات وسكرتيرى عموم مساعدين ورؤساء مراكز ومدن وأحياء في جميع المحافظات.

وقال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن المقابلات الشخصية تتم من خلال لجنة برئاسته وعضوية عدد من المحافظين الحاليين والسابقين هم الدكتور إسماعيل طه محافظ كفر الشيخ، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، بالإضافة إلى خبراء الإدارة المحلية وأساتذة الجامعة وعضو من مجلس الدولة والتنظيم والإدارة، مؤكداً حرص الوزارة على تطبيق مبادئ الكفاءة والشفافية والحوكمة والعدالة في اختبار القيادات الجديدة وذلك لرفع كفاءة العمل في المحافظات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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وأشار الوزير إلى أنه تم إجراء اختبار تحريري للمتقدمين وذلك بمعهد إعداد القادة التابع لوزارة التخطيط والإصلاح الإدارى على المهارات القيادية والسلوكية والحاسب الآلى واللغات والمعلومات العامة، لافتا إلى حرص الوزارة على الدفع بدماء جديدة من القيادات الشابة من الشباب المتميز والمرأة بالمناصب القيادية بالمحافظات والاستفادة من أفكارهم غير التقليدية في دفع عجلة التنمية في كافة أنحاء مصر، مضيفا أنه سيتم تنظيم دورة تدريبية متخصصة بمركز التنمية المحلية بسقارة للمرشحين الذين سيتم اجتيازهم المقابلات الشخصية.

وأوضح «شعراوي» أن الاختبارات تستهدف اختيار 65 درجة من وظائف قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات (وكيل أول وزارة- وكيل وزارة- مدير عام) وذلك للعمل كرؤساء مراكز ومدن وأحياء، مشيرا إلى أن الاختبارات تتم بمعهد إعداد القادة التابع لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وتشمل إجراء اختبار نظري للمتقدمين يتضمن (المهارات القيادية- المهارات السلوكية- الحاسب الآلي- اللغات- المعلومات والثقافة العامة).

أكد سعي الوزارة لضخ دماء جديدة قادرة على العطاء من المتميزين للعمل بالمناصب القيادية بالمحافظات لدفع عجلة التنمية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددا على أن الوزارة تعمل باستمرار على تطبيق أعلى المعايير العلمية والإدارية ومبادئ الشفافية والعدالة والحوكمة في اختيار القيادات الجدد ليكونوا على أعلى مستوى من الكفاءة إدراكاً بأن عملية إصلاح الإدارة المحلية يبدأ من اختيار قيادات جيدة لرفع كفاءة العمل بالمحليات.