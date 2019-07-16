شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البعثة المصرية يتابع الاستعدادات النهائية لموسم الحج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، رئيس بعثة الحج للعام الحالى، الثلاثاء، اجتماعاً مع ممثلي الجهات المعنية المشاركة في تنظيم موسم الحج من وزارات الداخلية والتضامن الاجتماعي والسياحة والصحة والأوقاف وشركة مصر للطيران، لبحث سبل التنسيق بين كافة الجهات للتيسير على ضيوف الرحمن من الحجاج وخروج موسم الحج بالشكل الأمثل.

وطالب عبدالعاطى بضرورة التنسيق بين رؤساء البعثات الخاصة بقرعة وزارة الداخلية والجمعيات الأهلية والسياحة، للوصول إلى أفضل السبل التي تيسر على كافة الحجاج رحلة الحج وضرورة التنسيق الإعلامى المسبق ومعالجة كافة السلبيات السابقة وتلافيها ووجه بتقديم التسهيلات للحجاج ومودعيهم وتشكيل فرق عمل وغرفة عمليات موحدة لتقديم كافة المعلومات للحجاج والرد على استفساراتهم وتقديم الرعاية الصحية المطلوبة، خاصة من كبار السن والمرضى وذوى الاحتياجات الخاصة، والتنسيق بين الأجهزة المعنية في وزارة الطيران للعمل على تقليص زمن الانتظار في المطارات إلى 4 ساعات بدلا من 6، كما كان يحدث في السنوات الماضية وانتظام مواعيد الإقلاع والهبوط اليومي خلال سفر الحجاج وعودتهم من الأراضي المقدسة.

وأكد على ضرورة الانتشار المكثف للمفتشين لمتابعة وصول ضيوف الرحمن، وتسكينهم، وفحص التزام الشركات المنفذة لبرامج الحج السياحى، والتزامها بتوفير وسائل النقل في أماكن السكن البعيدة عن الحرم المكى لأداء الصلاة بالحرم.

ووجه عبدالعاطى بضرورة قيام أئمة المساجد خلال الفترات القادمة لنشر الوعى بالسلوكيات السليمة للحجاج، سواء خلال خطب الجمعة وأثناء مغادرتهم الموانئ والمطارات وأيضا توحيد الفتوى لكافة أعضاء البعثة الدينية والتركيز الإعلامي على تجنب بعض السلوكيات غير السليمة بإذاعة أفلام توعية في القنوات التابعة للدولة، مطالبا البعثة الطبية بضرورة العمل على توفير كافة المعلومات عن الحالة الصحية لكل حاج لتوفير الرعاية الصحية المطلوبة ووجه بضرورة التيسير على الحجاج خلال رحلتي الذهاب والإياب، خصوصا فترات الانتظار.

ووجه عبدالعاطى بضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات لعمل غرفة العمليات بالأراضى المقدسة على مدار الساعة والتنسيق الكامل بين كافة البعثات لمواجهة أي مشاكل طارئة والعمل على حلها بشكل عاجل، متمنياً خروج موسم الحج بالشكل الأمثل.

وأكد أعضاء بعثات الحج من وزارات السياحة والتضامن سفر بعض الوفود الرسمية إلى المملكة العربية السعودية لمعاينة مواقع تسكين الحجاج في الفنادق والخيام وكذلك حافلات النقل، والعيادات الطبية.

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وأفاد اللواء عمرو لطفى، ممثل وزارة الداخلية، باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للتيسير على الحجاج وأنه تم تنفيذ كافة التوجيهات السابقة، خصوصاً توفير خطوط المحمول لكل حاج وأيضا توزيع الري الموعد على كافة الحجاج وأيضا توزيع كتيبات الإرشادات الصحية، وأفاد بأن التفريج سيكون الخميس القادم، وأكد على أنه تم اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة للتيسير على الحجاج.

وأكد وكيل وزارة الصحة على وصول 12 طن أدوية و72 كارتونة تم شحنها جواً الأحد الماضي إلى الاراضي المقدسة، وإعداد قاعدة بيانات بالأمراض المزمنة التي يعاني منها بعض الحجاج كالفشل الكلوي للتنسيق مع السلطات السعودية لتلقى الرعاية المطلوبة خلال اداء المناسك، لافتا إلى تخصيص أرقام تليفونات طوارئ وبطاقات مسجل عليها عناوين العيادات تعمل على مدار الأربع والعشرين ساعة، وتوفير كُتيب يتضمن كافة الإرشادات الصحية وحوالى 40 عيادة صحية بكافة مقار البعثة.

وقال ممثل وزارة الأوقاف إنه تم التنبيه على الخطباء المشاركين في بعثة الحج بالتواجد في مقار البعثات المختلفة للرد على استفسارات الحجاج والتيسير عليهم قدر الإمكان والالتزام بالزي الأزهري، لافتا إلى مشاركة ٤٤ واعظا و٩ واعظات لأول مرة، على أن تخصص وزارة الأوقاف خطبة الجمعة بعد المقبلة للحديث عن مناسك الحج وفضائله.

وقال مجدى شلبى، ممثل وزارة السياحة، إنه تم إرسال 40 مفتشا تابعين للوزارة لمعاينة سكن الحجاج التابعين لها ومطابقتها بالمواصفات التي أقرتها الوزارة على شركات السياحة التابعة لها، والتشديد عليها بمنع تسكين الحجاج في الصالات، والالتزام بالضوابط الموضوعة في نقل الحجاج، مع إلغاء ترخيصها حال إخلالها لضوابط التنظيم الموضوعة، فضلا عن إعداد غرفة عمليات لمتابعة كافة المجريات وأي أحداث طارئة، لافتا أن عدد الحجاج التابعين لهم بلغ 36 ألف حاج.

وأكد وكيل وزارة التضامن انتهاء الوزارة من استعداداتها الكاملة لبدء مغادرة الحجاج إلى الأراضي المقدسة من حجاج الجمعيات البالغ عددهم 12400 حاج، على أن تسبقهم البعثة الرسمية من الوزارة والتي استعدت للسفر الأسبوع المقبل، كما تم تدريب المشرفين المصاحبين للأفواج لتحقيق أقصى سُبل الراحة لهم.

من جانبه، قال طارق عبدالعزيز ممثل شركة مصر للطيران إنه تم التنسيق مع سلطات الطيران المدنى بالمملكة العربية السعودية لبدء مغادرة الحجاج من المطارات المصرية، لافتا إلى أن العام الحالى شهد مشاركة أسطولا من الطائرات المنضمة حديثاً للشركة لخدمة الحجاج والتأكيد على مسؤولى الشركة بتوفير كافة وسائل الراحة للمسافرين، لافتا إلى المطار أصبح جاهزا لمغادرة أول رحلة.

وتابع أنه تم تخصيص 22 كاونتر للحجاج وساحة انتظار أمام المطار مخصصة للحجاج والمرافقين لهم، كما تم تخصيص ساحة في مطار جدة للحجاج المصريين قريبة من بوابات الخروج للتيسير عليهم.