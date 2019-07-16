شكرا لقرائتكم خبر عن 4 نواب بالغربية يتقدمون بطلبات إحاطة عاجلة لإنقاذ «مبنى صلاح» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم نواب محافظة الغربية بطلبات إحاطة عاجلة إلى رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم للمطالبة بإنقاذ المبنى الذي تبرع به اللاعب محمد صلاح نجم المنتخب المصري لكرة القدم، وفريق ليفربول الإنجليزي في قريته نجريج، وتجاوزت تكلفة بنائه ١٢ مليون جنيه، وتحويله إلى مدرسة بناء على رغبة الأهالى.

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وتقدم النواب سمير الخولي وسامح حبيب وخالد مصباح وفؤاد حسب الله، الثلاثاء، بطلبات إحاطة عاجلة تطالب رئيس الوزارة بسرعة التدخل لإنقاذ مبنى محمد صلاح بقرية نجريج مسقط رأسه بالغربية بعد أن «اكتشف أهالي القرية الكثافة داخل المدرسة الوحيدة الموجودة بالقرية، وكثافة المعاهد الأزهرية خالية، وأن ٣ معاهد أزهرية بجوار القرية تم إغلاقها، وأنه في حالة تخصيص المبنى كمعهد أزهري لن يستفيد منه أحد».

من جانبه، كشف الحاج صلاح غالى والد النجم محمد صلاح في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، عن أن «أهالى القرية أعلنوا رفضهم تخصيص المبنى كمعهد أزهري، وأنهم في أشد الحاجة إلى مدرسة وتقدموا بشكاوى جماعية لرئيس الوزراء لإنهاء المشكلة بسبب إصرار مسئولي الأزهر على تخصيص المبنى كمعهد أزهري، بالرغم أن صلاح هو من تكفل ببناء المعهد، وأن الأرض المقامة عليه تبرع بها أهالي القرية».

وأضاف المهندس أحمد عبدالحميد، المشرف العام على بناء المبنى، أنه «فوجئ بمسؤولى الأزهر يرفضون طلب الأهالي، بالرغم أنهم لا علاقة لهم بالمبنى وأن صلاح هو من تبرع ببنائه بالكامل، وأن الأهالي طلبوا منه تخصيص المبنى كمدرسة، وأن هيئة الأبنية التعليمية وافقت، ولكن الأزهر يرفض التخلى عن المبنى بدون أي أسباب منطقية، وأن الأهالى يطالبون بسرعة إنهاء الأزمة قبل بداية العام الدراسي».