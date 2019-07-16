شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم العالي»: 143 ألفًا و131 من طلاب الثانوية يتنافسون في «مرحلة القمة» الأحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، انطلاق تنسيق المرحلة الأولى «مرحلة القمة»، الأحد المقبل، ولمدة 5 أيام، والبالغ عددهم 143 ألف و313، من بينهم 30 ألف و152 طالبًا علمي علوم، و14 ألف و690 طالبًا علمي رياضة، و98 ألف و471 طالبًا أدبي، وذلك بحد أدنى 398 درجة فأكثر أي بنسبة 97.07% فأكثر للشعبة العلمية، و389.5 درجة فأكثر أي بنسبة 95% فأكثر للشعبة الهندسية، و328 درجة فأكثر أي بنسبة 80% فأكثر للشعبة الأدبية.

ويعد الحد الأدنى هذا العام للمرحلة الأولى هو الأعلى في التنسيق خلال آخر 6 سنوات خاصة في الشعبة العلمية علوم ورياضة.

وتوضح الأرقام ارتفاع عدد طلاب المرحلة الأولى بزيادة عن العام الماضي بنحو 16 ألف و506 طالبًا، كما توضح الأرقام ارتفاع الحد الأدنى للمرحلة الأولى لطلاب العلمي علوم بنسبة 0.97% وزيادة عدد الطلاب بنحو 2151 طالبًا عن العام الماضي، وهو ما يؤكد ارتفاع الحد الأدنى للقبول بكليات الطب والأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي والبيطري بما لا يقل عن 1% عن العام الماضي.

كما توضح أرقام المرحلة الأولى ارتفاع الحد الأدنى للمرحلة لطلاب الشعبة الهندسية بنسبة 1.1%، لكن بعدد طلاب أقل من العام الماضي بنحو 577 طالبًا وهو ما يشير إلى ارتفاع طفيف في الحد الأدنى للقبول بكليات الهندسة والحاسبات والمعلومات، بينما جاء الحد الأدنى للشعبة الأدبية مثل العام الماضي، لكن تشهد المرحلة زيادة عدد الطلاب بنحو 14 ألف و932 طالبًا عن العام الماضي بما يؤكد ارتفاع الحد الأدنى للكليات الأدبية بالمرحلة الأولى بنسب تصل إلى 1.5% عن العام الماضي.

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وقال «عبدالغفار» في بيان، الثلاثاء، لطلاب الثانوية العامة: «وانتم الآن تستعدون لبدء مرحلة جديدة من حياتكم التعليمية مرحلة التعليم الجامعي والعالي والتي من خلالها سوف تتمكنون من تحديد ملامح مستقبلكم وفي ضوء الجهود المتواصلة من القيادة السياسية ورؤية الوزارة لتطوير منظومة التعليم العالي فقد تم إنشاء جامعات وكليات جديدة يتم القبول بها خلال تنسيق هذا العام 2019 بما يخدم ويحقق أهداف خطة الدولة للتنمية المستدامة».

وأضاف «عبدالغفار»، إنه سيتم تشغيل الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات المصرية خلال المدة المحددة لكل مرحلة تنسيق، حيث سيتم فتح المعامل اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرَا يوميًا خلال أيام المرحلة، ويمكن للطالب التقدم أيضًا عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات وسيكون الموقع متاحًا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة، وينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساءً في آخر يوم للمرحلة.

وأوضح «عبدالغفار»، إن موقع التنسيق الإلكتروني يتيح للطالب إمكانية تعديل الرغبات عددا من المرات خلال فترة التنسيق الخاصة بالمرحلة حتى إغلاق الموقع، وإنه سيتم إعلان نتائج المراحل المختلفة من موقع التنسيق على الإنترنت، موضحًا إنه ستتاح للطالب قائمة بأسماء الكليات والمعاهد التي تقبل من الشعب المختلفة وعليه اختيار رغبته، وإذا اختار الطالب أحد الكليات خارج النطاق الجغرافي المحدد له فإن برنامج الحاسب سيخطره فورًا بأن الرغبة تتعارض مع التوزيع الجغرافي وعليه تعديل الرغبة واختيار الرغبة الصحيحة باستخدام الأسهم كما لن يقبل النظام رغبات الطالب إلا بعد استيفاء كل الرغبات وهي 75 رغبة والتي تم استحداثها لأول مرة هذا العام وبدون وجود أي أخطاء.

وأشار «عبدالغفار»، إلى إنه في حالة وجود أي استفسار بشأن هذه الخدمة يمكنك الاتصال على رقم 19468، موضحًا إنه على الطالب بعد الانتهاء من إدخال الرغبات طباعة نسخة منها ويعطي البرنامج إيصال برقم محدد، ومؤرخ بتاريخ وساعة التقدم، وذلك حتى يمكن للطالب الرجوع إليها وقت الحاجة، وانه إذا قام الطالب بتعديل الرغبات عدة مرات فإن الحاسب سيحفظ آخر تعديل فقط ويتم التنسيق وفقا لأخر تعديل تم.

وتابع وزير التعليم العالي، إنه تم إنشاء عدد من الجامعات واستحداث عدد من الكليات في مختلف التخصصات العلمية والتكنولوجية وذلك في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة وربط التعليم بسوق العمل، وتم إصدار قرارات بدء الدراسة بها اعتبارًا من العام الجامعي 2019/2020 وذلك لاستيعاب أعداد الطلاب المتزايدة وتلبية رغباتهم في الالتحاق ببعض الكليات بالتعليم الجامعي.

وأكد «عبدالغفار»، أن المجلس الأعلى للجامعات سيحدد الأعداد المقرر قبولها بالجامعات المصرية في العام الجامعي 2019/2020 من الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بشعبتيها (العلمية / الأدبية) عام 2019 عن طريق مكتب التنسيق، وذلك في إطار السياسة العامة التي تنتهجها الدولة، والاعتبارات والمبادئ الأساسية التي استقر عليها المجلس الأعلى للجامعات.