شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يكرم أسرة الشهيد «أحمد عبدالعظيم» في تخريج دفعة معهد ضباط الصف المعلمين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، الثلاثاء، أسرة الشهيد البطل، الرقيب أحمد محمد عبدالعظيم، خلال حفل تخريج الدفعة الـ157، من طلاب معهد ضباط الصف المعلمين. وقدم الرئيس السيسي لأسرة الشهيد أحمد عبدالعظيم درعاً تذكارية تكريماً لروح البطل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السيسي يكرم أسرة الشهيد «أحمد عبدالعظيم» في تخريج دفعة معهد ضباط الصف المعلمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.