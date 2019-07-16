شكرا لقرائتكم خبر عن «الفقي» يفتتح مؤتمر «الإسكندرية.. إبداع خاص» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، مؤتمر «الإسكندرية.. إبداعٌ خاص»، الثلاثاء، بمناسبة حصول مجموعة من مبدعي وفناني ومثقفي الإسكندرية على جوائز الدولة في الآداب والفنون والعلوم الاجتماعية لهذا العام، ويهدف المؤتمر إلى رصد تطور الحركة الأدبية والفنية في الثغر، وإنتاج الأدباء والمثقفين والفنانين السكندريين في الماضي والحاضر.

ورحب «الفقي»، بالحضور، معبرًا عن سعادته بوجود المثقفين والمبدعين السكندريين في مكتبة الإسكندرية، لتكريم أبناء المدينة الحاصلين على جوائز الدولة، مؤكدًا أن المكتبة تفتح أبوابها وتساند كل من يريد تنظيم فعاليات ثقافية وفنية، وتنتظر مشاركتهم في أنشطتها.

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وأكد أن «الإسكندرية مدينة إشعاع تاريخي، قدمت رموزًا وطنية متميزة في الإبداع والفنون والفكر والثقافة، إلا أن هذا التميز تراجع، خلال العقود الأخيرة، وأصبح وضعها الحالي يؤلم كل محب، بعد أن فقدت بريقها وتغيرت ملامحها الساحرة، نتيجة تعرضها للتهميش».

وأشار مدير مكتبة الإسكندرية إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يسعى لتستعيد المدينة بريقها بإقامة مشروعات سكنية ومرورية، مضيفًا أن أبناء الإسكندرية؛ خاصة المثقفين والمبدعين يقع على عاتقهم مسؤولية كبيرة حتى تعود المدينة قبلة الحضارة والإبداع.

وكرم «الفقي»، في ختام الجلسة الافتتاحية، الحاصلين على جوائز الدولة للتفوق في فرع الآداب وهم كلاً من الشاعر فؤاد طمان، والكاتب أحمد فضل شبلول، وفي فرع النحت محمد نجيب معين، وفي فرع الفنون إبتسام فريد.