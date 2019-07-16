شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق المرحلة الأولى للثانوية علمي الأعلى منذ 6 سنوات (إنفوجراف) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، اليوم الثلاثاء، عن انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق طلاب الثانوية العامة، الأحد المقبل، بحد أدنى للمرحلة الأولى لقبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة الدور الأول 2019، الشعبة العلمية بنسبة 97.07% فأكثر، والشعبة الهندسية 95% فأكثر، والشعبة الأدبية 80% فأكثر.

وسجلت المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات لعام 2019 الحد الأعلى في التنسيق لطلاب الشعبة العلمية علوم ورياضة خلال تنسيق آخر 6 سنوات ماضية.

وترصد «المصري اليوم» الحد الأدنى للمرحلة الأولى منذ عام 2013 حتى 2019 كالتالي:

عام 2013:

شهد تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة في عام 2013، حد أدنى 96.34% لشعبة علمي علوم، ونسبة 94.15% لشعبة علمي رياضة، و80.49% للشعبة الأدبية.

عام 2014:

شهد تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة في عام 2014، حد أدنى للشعبة العلمية 395 درجة فأكثر أي بنسبة 96.34% فأكثر، والشعبة الهندسية 379 درجة فأكثر أي بنسبة 92.40 فأكثر، والشعبة الأدبية 330 درجة فأكثر أي بنسبة 80.49 فأكثر.

عام 2015:

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انطلق تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة في عام 2015، بحد أدنى 96.7% لشعبة علمي علوم، و93.5% لشعبة علمي رياضة، و81.5% للشعبة الأدبية.

عام 2016:

شهد تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة في عام 2016، حد أدنى للشعبة العلمية 396 درجة فأكثر أي بنسبة 96.6% فأكثر، والشعبة الهندسية 380 درجة فأكثر أي بنسبة 92.7% فأكثر، والشعبة الأدبية 328 درجة فأكثر أي بنسبة 80% فأكثر.

عام 2017:

شهد تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة في عام 2017، الشعبة العلمية 390 درجة فأكثر أي بنسبة 95.12 % فأكثر، والشعبة الهندسية 374 درجة فأكثر أي بنسبة91.22% فأكثر، والشعبة الأدبية 326 درجة فأكثر أي بنسبة 79.51% فأكثر.

عام 2018:

شهد تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة في عام 2018، بحد أدنى للشعبة العلمية علوم 394 درجة فأكثر بنسبة 96.10%، وعلمي رياضة 385 درجة فأكثر بنسبة 93.90%، وللشعبة الأدبية 328 درجة فأكثر بنسبة 80%.

عام 2019:

جاء تنسيق العام الحالي الأعلى بين السنوات السابقة، وسجل الحد الأدنى للمرحلة الأولى لقبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة الدور الأول 2019، الشعبة العلمية بنسبة 97.07% فأكثر، والشعبة الهندسية 95% فأكثر، والشعبة الأدبية 80% فأكثر.