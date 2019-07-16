شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء ترخيص سيارتي أجرة لمخالفة التعريفة بالمنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية إلغاء تراخيص عدد (2) سيارة أجرة تعمل على خط شبين الكوم- الشهداء، والعكس، وذلك لمخالفتهم التعريفة المقررة وفقاً للقرار رقم (547) لسنة 2019.

جاء ذلك بناء على المذكرة المقدمة من مدير عام مشروع المواقف بالمنوفية بأنه فور تلقي بلاغ من غرفة العمليات المركزية بالمحافظة يفيد مخالفة السيارة رقم (9356 م.ع.أ ) العاملة على خط شبين الكوم – الشهداء والسيارة رقم (2513 م.ق.أ ) العاملة على خط الشهداء – شبين الكوم بتقاضيهم أجرة زيادة عن التعريفة المقررة وإجبار الركاب على ذلك.

من جانبه أكد محافظ المنوفية على أنه سيتم التعامل بحزم ضد أي مخالف وغير ملتزم باللوائح والقوانين، وذلك من خلال إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده، موجهاً إدارة مرور المنوفية ومدير عام المواقف بإستمرار تشديد الرقابة على مواقف السيارات لضمان إلتزام سائقي السيارات العاملة على الخطوط المختلفة بنطاق المحافظة بالتعريفة الجديدة ومتابعة رؤساء الوحدات المحلية والمدن تنفيذ التعريفة بكل دقة حفاظاً على حقوق المواطنين.