شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب بتفعيل برامج مكافحة غش وتهريب المبيدات لحماية الإنتاج الزراعي (تفاصيل الندوة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المشاركون في الندوة التي نظمتها جمعية «هيا» لتنمية وتطوير الحاصلات البستانية أهمية دور وزارة الزراعة في تفعيل برامج الإرشاد الزراعي للسيطرة على متبقيات المبيدات في بعض المحاصيل والمنتجات الزراعية لضمان نفادها إلى الأسواق للحد من صدور قرارات حظر من الدول المستوردة لهذه المنتجات، وتعريف المزارعين بمخاطر تداول مبيدات مغشوشة أو محظور تداولها في مكافحة الآفات التي تهدد هذه المحاصيل.

واستعرض المشاركون في الندوة التي أقيمت بمدينة قطور بمحافظة الغربية، ضمن خطة جمعية «هيا» لتفعيل بروتوكول التعاون مع هيئة سلامة الغذاء والتعريف بدورها فيما يتعلق باشتراطات إنتاج غذاء آمن يعتمد على الحد من مخاطر تداول مبيدات بصورة غير شرعية أو مبيدات محظورة أو مهربة، فضلا عن التعريف بالتوصيات الفنية للمزارعين خلال مراحل زراعة مختلف أنواع المحاصيل لزيادة جودة المنتجات الزراعية وتطبيق معايير سلامة الغذاء، والحد من متبقيات المبيدات في هذه المنتجات.

وقال الدكتور أشرف المرصفي، مدير معمل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، خلال كلمته بورشة العمل، إنه تم استعراض أنواع المبيدات التي تم على أساسها رفض البصل المصري رغم أنه يتمتع بعناصر قلما توجد في أي دولة أخرى، مشيرا إلى أن التوعية بمعايير تداول المبيدات يساهم في تجنب أية مخاطر تتعلق بزيادة معدلات متبقيات المبيدات عن الحدود المسموح بها دوليا.

Advertisements

المزارعون المشاركون في ندوة جمعية هيا

المزارعون المشاركون في ندوة جمعية هيا

وأضاف المرصفي أنه تم استعراض العوامل التي تؤثر على نمو البصل، وعرض ملخص نتائج تعدي الحدود القصوى للمتبقيات في الخضر والفاكهة، وأهمية الالتزام بضوابط ونسب هذه المتبقيات بما فيها البصل التي تكشف عن انخفاض معدل استخدام هذه المبيدات التي ترفع من قيم المتبقيات، بما ينعكس على زيادة الصادرات الزراعية، مشيرا إلى أن مصر تتمتع بمزية نسبية في إنتاج البصل المصري تتطلب المزيد من الاهتمام بمكافحة الأمراض التي تصيب البصل بطرقة آمنة تضمن الحدود المسموح بها في متبقيات المبيدات مما يؤدي إلى زيادة التصدير وفتح أسواق جديدة للمنتح الزراعي المصري.

وأكد أن أجهزة وزارة الزراعة نجحت بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية في تحقيقها، فضلا عن الجهود الرامية التي تهدف إلى ضمان تطبيق إجراءات السلامة خلال مراحل تداول المبيدات للحد من الآثار السلبية على صغار الفلاحين، فضلا عن رفع الطلب على المنتجات المتميزة بالجودة العالية التي تلتزم باشتراطات الاتحاد الأوروبي أو الاشتراطات الدولية لمختلف الدول المستوردة للمنتجات الزراعية المصرية.

وأشار مدير معمل متبقيات المبيدات إلى أنه تم الإعلان على هامش ورشة العمل عن قائمة بالمبيدات التي كانت سببا في رفض البصل المصري مثل مركبات الكاربن دازيم، وثيوفينامي ميثايل والمبيدات الأخرى، مشددا على أهمية تكيف جهود الإرشاد الزراعي وجمعية هيا في مساندة المزارع الصغير لتحقيق أهداف الدولة المصرية لإنتاج غذاء آمن، بما ينعكس على زيادة الطلب الخارجي لمنتجات صغار المزارعين وحل مشاكل التصدير إلى الخارج.

فيما أكد المهندس مدحت المليجي، رئيس القطاع الزراعي في جمعية «هيا»، أهمية التنسيق بين الجهات المعنية بالإنتاج الزراعي وتداوله وتسويقه حتى وصوله للأسواق الدولية أو المحلية بما يضمن تداول منتجات غذائية تتمتع بمقاييس سلامة الغذاء وتحقق خطة الدولة في رفع جودة المنتجات الزراعية المتداولة سواء محليا أو على مستوى الصادرات الزراعية إلى الخارج.

وأضاف «المليجي» أن جمعية «هيا» لتنمية وتطوير الصادرات البستانية تواصل تفعيل مبادرة دعم المزارع الصغير بمختلف المحافظات من خلال سلسلة ورش عمل تصل إلى المستخدم الرئيسي للمبيدات وهو الفلاح المصري، بما يضمن توعية المزارع بالتداول الآمن للمبيدات ورفع كفاءة مكافحة الآفات والامراض التي تهدد المحاصيل الزراعية فضلا عن تنفيذ برامج إرشادية تخدم أحد أهم القطاعات في المجتمع المصري وتحميه من أية مخاطر تهدد حياته أو تهدد البيئة المحيطة به.