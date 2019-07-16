شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن ملابس الإحرام للحجاج وأسعارها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صناعة ملابس الإحرام لحجاج بيت الله الحرام لم تتأثر، فالصناعة مصرية 100% حيث تتسابق المصانع لتقديم كل ما هو جديد وجيد للحاج، ففى مثل تلك الأيام من كل عام تتزين المحلات ويطغى عليها اللون الأبيض نظراً لقدوم موسم أداء فريضة الحج، التى يشتاق إليها كل مسلم، فتمتلئ المحلات ويزداد الموسم رواجاً.

قال مؤمن محمد بائع ملابس الإحرام بإحدى المحلات بمنطقة العتبة، إن ملابس الإحرام للرجال تنوعت ما بين "بشكير الإحرام القطعتين، الحزام، الساتر، الشبشب الأبيض، الجلباب الأبيض، السروال الأبيض، البنطلون القطن"، أما للسيدات "العباية البيضاء، السروال الأبيض، البنطلون القطن، والطرحة البيضاء، والجوانتى والبونيه، والشوز الأبيض والقميص القطن"، بالإضافة إلى الشمسية البيضة والشنطة الخاصة بأوراق الحج.

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وعن أسعار الإحرام للسيدات أكد مؤمن محمد، أن سعر "العباية" يبدأ من 280 إلى 350 جنيها، والشبشب الحريمى الخاص للوضوء يبدأ من 13 إلى 100 جنيه والشبشب الطبى 125 جنيها.

أما أسعار ملابس الإحرام للرجال فأوضح، أن سعرها يبدأ من 105 إلى 275 جنيها.

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