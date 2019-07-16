شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يستعرض تقريراً عن الخدمات المقدمة لأهالى شمال سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار المتابعة المستمرة وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً عن الخدمات المقدمة لأهالى شمال سيناء خلال العملية الشاملة "سيناء 2018" عن شهر مايو 2019.

وأكد رئيس الوزراء حرص مؤسسات الدولة علي استمرار تقديم الدعم الكامل لأهالينا فى شمال سيناء، من خلال التعاون والتنسيق القائم بين مختلف الجهات بالدولة، وذلك بهدف التأكد من تقديم الخدمات المطلوبة، والإعانات والمساعدات النقدية، بخلاف توافر جميع السلع الغذائية، فضلا عن تقديم الخدمات الطبية المختلفة.

ونوه التقرير إلي أنه تم خلال شهر مايو 2019، صرف مبلغ 88900 جنيه من ديوان عام المحافظة في صورة مساعدات ومنح، وإعانات الوفاة والإصابة لصالح 24 حالة، إلي جانب صرف وزارة التضامن الاجتماعي مبلغ 7537730 جنيه (لمعدومي الدخل، ومعاش ضماني، تكافل وكرامة، وصيادين) لصالح 11941 اسرة.

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وفي مجال الشئون الصحية، لفت التقرير النظر إلي أن عدد المترددين علي المستشفيات وصل إلي 5319 فرد في مختلف التخصصات.

وبالنسبة للخدمات المقدمة في مجال الأمومة والطفولة، أشار التقرير إلي أنه تم توزيع 3 كراسي متحركة من خلال مكتب العلاقات الإنسانية، بالإضافة إلي بعض الأدوية والمستلزمات الطبية.

وأشار التقرير الوارد من محافظة شمال سيناء إلي أنه تم خلال شهر مايو 2019، صرف تعويضات مالية من ديوان عام المحافظة وصلت إلي 275000 جنيه مقدمة لصالح 81 حالة في رفح والشيخ زويد، فضلاً عن صرف وزارة التضامن الاجتماعي لمبلغ 281000 جنيه لصالح 139 أسرة.