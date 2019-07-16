التموين: إيقاف نظام صرف الخبز 10 ساعات اعتبارا من مساء الخميس بسبب الصيانة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه نظراً لإجراء أعمال الصيانة الدورية بمركز المعلومات الخاص بنظام الخبز والتموين للبطاقات الذكية سيتم إيقاف السيستم لمدة 10 ساعات فقط. وأضافت الوزارة فى بيان أنه سيتم إيقاف السيستم اعتبارا من من الساعة السابعة من مساء يوم الخميس المقبل 18 يوليو حتى الساعة الخامسة من صباح يوم الجمعة 19 يوليو الجارى، بالنسبة لنظام صرف الخبز والتموين فى مختلف أنحاء الجمهورية

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