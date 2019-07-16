شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" تتوقع انكسار الموجة الحارة "الخميس" لتسجل الحرارة 38 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع الدكتور أحمد عبدالعال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، انكسار الموجة الحارة التى تتعرض لها البلاد، يوم الخميس المقبل، لتسجل الحرارة 38 درجة مئوية، مشيرًا إلى انخفاض نسب الرطوبة بالموجة الحالية مقارنة بالموجة السابقة التى تعرضت لها البلاد.

ونفى رئيس هيئة الأرصاد الجوية، فى لقاء على "اكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، صحة ما تردد عبر صفحات "السوشيال ميديا" بتعرض مصر لموجة من الطقس السىء لم تشهدها البلاد من قبل، قائلا: "السوشيال ميديا عودتنا على الإشاعات حتى فى حالة الطقس، وأرجو عدم الاعتماد على الأخبار من وسائل التواصل خاصة فى حال توافرها من المصدر الأساسى مثل الأرصاد الجوية".

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وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، طقس حار على السواحل الشرقية، شديد الحرارة على القاهرة وجنوب البلاد غدًا الأربعاء، فى حين يبدأ الانخفاض فى درجات الحرارة غربا ويكون معتدلا ليلا على كافة الأنحاء، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية تكون مثيرة للرمال والأتربة شرقا، كما تنشط على البحر المتوسط.

وتسجل درجات الحرارة غدا فى القاهرة العظمى 42 درجة والصغرى 31 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 25 درجة.