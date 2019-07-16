زيارة استثنائية لنزلاء السجون بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح قطاع السجون، بزيارة استثنائية واحدة لجميع نزلاء السجون، بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو لعام 2019م، وذلك خلال الفترة من يوم الأربعاء الموافق 24/7/2019م حتى يوم الخميس الموافق 8/8/2019م، ولا تحتسب من الزيارات المقررة لهم.
يأتى ذلك، فى إطار حرص وزارة الداخلية، على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتقديم كافة أوجه الرعاية لنزلاء السجون.
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