شكرا لقرائتكم خبر عن زيارة استثنائية لنزلاء السجون بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح قطاع السجون، بزيارة استثنائية واحدة لجميع نزلاء السجون، بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو لعام 2019م، وذلك خلال الفترة من يوم الأربعاء الموافق 24/7/2019م حتى يوم الخميس الموافق 8/8/2019م، ولا تحتسب من الزيارات المقررة لهم.

يأتى ذلك، فى إطار حرص وزارة الداخلية، على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتقديم كافة أوجه الرعاية لنزلاء السجون.