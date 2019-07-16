شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تخصص أراضى للمبانى الخدمية ودور العابادة بعدد من أحيائها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت محافظة القاهرة، على تخصيص قطعة أرض لإقامة مجموعة من المبانى الخدمية بمدينة بدر لخدمة سكان مشروع أرض الــ 100 فدان شمال الحي الرابع بمدينة بدر والذي تقيمه المحافظة بالتعاون مع وزارة الاسكان ، لتشمل مدرسة ومسجد ووحدة إطفاء ومركز طبي ومكتب بريد ومنطقة خدمات ترفيهية فى اطار استكمال الخدمات المقدمة لسكان المدينة.

وأكد اللواء خالد عبد العام محافظ القاهرة، أنه من الضرورى فى حالة إنشاء مجمع سكنى جديد، استكمال كافة الخدمات اللازمة له من مدارس وأسواق ومراكز طبية وحضانات ووحدات خدمات كمكاتب تموين وصحة بالإضافة الى توفير المراكز الثقافية والفنية والترفيهية لتحقيق الاستقرار الكامل للأسرة.

كما وافقت المحافظة على تعديل تخطيط مشروع منطقة الخيالة المقام على مساحة 37,5 فدان بحي البساتين لإقامة كنيسة في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بإنشاء كنيسة بالاضافة إلى المسجد بالتجمعات السكنية الجديدة لتمكين سكان مشروعات الاسكان الجديدة من أداء شعائرهم الدينية .

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ووافقت المحافظة على تخصيص قطع أراضى بمشروع الاسمرات 3 بحي المقطم لإقامة 3 منافذ بيع لصالح جهاز الخدمة الوطنية ، ومنفذى بيع لصالح وزارة الداخلية ، ومنفذ واحد لصالح وزارة التموين مساحة كل منها حوالي 120 م وذلك لتوفير السلع والخدمات اللازمة للمواطنين القاطنين بالمنطقة بأسعار مناسبة .

كما وافقت محافظة القاهرة على تخصيص قطعة أرض تبلغ مساحتها 2000م2 تقريبا، بأرض الخدمات بجوار أرض العمدة غرب الأوتوستراد بحى المعصرة لإقامة سوق حضارى فى إطار جهود المحافظة للقضاء على مشكلة الباعة الجائلين وتوفير أسواق حضارية لهم مزودة بجميع المرافق والخدمات .