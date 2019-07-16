شكرا لقرائتكم خبر عن الهجرة تطلق معسكرًا لأطفال المصريين بالخارج فى شرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج معسكرًا بمدينة شرم الشيخ لـ 110 أطفال من أبناء المصريين بالخارج للمرحلة العمرية من 11 إلى 16 عاما، وبمشاركة أصدقائهم من عدة دول حول العالم، تضم الولايات المتحدة والكويت والسعودية وكندا وغيرهم.

يأتى المعسكر استمرارا لمجهودات الوزارة للتواصل مع المصريين بالخارج من كل الأعمار والأماكن، عقب نجاح المؤتمر الأول للكيانات المصرية بالخارج.

وأكدت وزارة الهجرة للأطفال المشاركين أنهم أمل المستقبل والمشاركون فى صناعته، ومصر تفخر دائما بأولادها فى الداخل والخارج، كما رحبت بأصدقائهم من مختلف الدول على أرض مصر مهد الحضارات وملتقى الأديان.

وأضافت وزارة أن عدد المشاركين يزداد من معسكر لآخر ما يؤكد نجاح المعسكر، موضحة أن مشاركة الأطفال بدون هواتف محمولة أو أى وسائل اتصال يعد فرصة للاستمتاع بجو مصر الساحر حتى يتحقق الشعار "عيشها مصرى".

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وتابعت الوزارة أن مصر بها الكثير من المناطق الساحرة والأماكن الطبيعية الخلابة، مضيفة أن اللقاءات مع أبناء الجيلين الرابع والخامس يأتي انطلاقًا من حرص مصر على غرس الولاء والانتماء لوطننا فى نفوس النشء وربطهم بتاريخ وحضارة هذا البلد.

و المعسكر الحالي ينطلق تحت شعار Come with a friend حيث يشارك أبناء المصريين بالخارج ويرافقهم أصدقاؤهم من 6 دول بالخارج، لأول مرة فى هذا المعسكر الذى تنظمه الوزارة؛ ويهدف ذلك في المقام الأول للترويج لمعالم مصر السياحية، وطبيعتها الخلابة، وما تتمتع به من أمن وأمان في ربوع البلاد، ليقوم هؤلاء الأطفال بنقل الصورة واضحة بعيدًا عن معلومات مغلوطة أو شائعات هادمة.

كما أكدت الوزارة أن مشاركة الأطفال هذه المرة من دول مختلفة يضمن تبادل الخبرات والثقافات، والتأكيد على الهوية المصرية في كل دولة، والعودة للجذور مرة أخرى، وربط عائلاتهم معًا.

وسبق أن أطلقت من قبل معسكرات لأبناء المصريين في الخارج برعاية وزارة الهجرة لربطهم بالوطن الأم، والاهتمام أيضًا بتعلمهم وممارستهم للهجة المصرية، تماشيا مع رؤية الوزارة ضمن مبادرة "اتكلم مصري" لحث أبناء المصريين بالخارج على الحديث باللهجة المصرية تحديدًا.

