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تعليم الجيزة تحول مدرسة الكوثر للتعليم الأساسى بأكتوبر لمدرستين عام وتجريبى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد خالد حجازى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، لقاء بأولياء الأمور لطلبة مدينة حدائق أكتوبر بحضور رئيس هيئة الأبنية التعليمية فرع الجيزة ومدير عام إدارة السادس من أكتوبر التعليمية ورؤساء مجالس الآباء والأمناء بمقر مدرسة الكوثر للتعليم الأساسى، لمناقشة مشاكلهم المتعلقة بالتعليم وكثافة الفصول الدراسية.

 

واستمع حجازى إلى شكاوى أولياء الأمور بخصوص معاناتهم فى عدم توافر مدارس تجريبية بالمدينة، وأن أقرب مدرسة تجريبية على بعد أكثر من 3 كم مما يمثل عبئا شديدا على كاهل الأسرة المصرية، ويكبدهم تكاليف مالية ووقت وإجهاد الطلبة.

 

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وقرر خالد حجازى مدير المديرية، تحويل مدرسة الكوثر للتعليم الأساسى إلى مدرسة عام عربى إلى جانب مدرسة الكوثر تجريبي لغات، حرصا على مصلحة الطلاب وللتخفيف عن كاهل الأسر المصرية، واستجابة لمطالب أولياء الأمور.

 

 

 

 

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