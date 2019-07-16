من خلال عائمات صيد.. إحباط محاولة هجرة غير شرعية وضبط 9 سماسرة في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، إحباط محاولة 27 شخصًا الهجرة غير شرعية عبر سواحل البحر المتوسط، وألقت القبض على 9 من عناصر تشكيل عصابي يضم 15 شخصاً، لاستقطابهم الشباب، ومحاولة تهريبهم إلى الخارج مقابل 70 ألف جنيه من كل منهم.

كانت معلومات وتحريات قطاع الأمن الوطني، أفادت اعتزام تشكيل إجرامي منظم يضم 15 شخصًا- محددين- أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول الإفريقية، باستقطاب وجلب مجموعة من الشباب المصريين من محال إقامتهم المختلفة وإيوائهم بأحد العقارات تحت الإنشاء بمنطقة كينج مريوط بدائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية .

وأفادت المعلومات استعداد المتهمين لنقل الشباب المهاجرين وتهريبهم إلى إحدى الدول الأجنبية عبر سواحل البحر الأبيض المتوسط بنطاق محافظة الإسكندرية من خلال إحدى عائمات الصيد غير مؤهلة، لنقل الأشخاص والتي تفتقر لكافة وسائل الأمن والسلامة البحرية مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 70 إلى 80 ألف جنيه مصري عن كل شخص، متخذين من نشاطهم الإجرامي وسيلة للثراء والكسب السريع عابثين بأرواح ضحاياهم.

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عقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن الوطني وبالتنسيق مع إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، وقطاع الأمن العام ومديريات أمن "الإسكندرية- البحيرة- الدقهلية" من ضبط 9 من المتهمين، باستقطاب الشباب وإحباط محاولة تهريب عدد 27 مهاجر غير شرعي.

بمواجهة المهاجرين غير الشرعيين والمتهمين المضبوطين بما أسفرت عنه المعلومات والتحريات والضبط، أقروا بصحتها واعترفوا بمضمون المعلومات والتحريات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.