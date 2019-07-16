بمناسبة ذكرى 23 يوليو.. زيارة استثنائية لنزلاء السجون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
صرحت وزارة الداخلية بزيارة استثنائية واحدة، لجميع نزلاء السجون بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو لعام 2019، خلال الفترة من يوم الأربعاء الموافق 24 من الشهر الجاري، حتى الخميس 8 أغسطس.
جاء ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى دعم أواصر التواصل الاجتماعي لنزلاء السجون، وإتاحة الفرصة أمامهم لمشاركة ذويهم في الاحتفال بالمناسبات والأعياد الرسمية.
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