بعد 6 وقائع.. ضبط تشكيل عصابي لسرقة السيارات في المعادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية، شخصين اشتركا مع آخر في تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات بأسلوب توصيل الأسلاك، قاموا بارتكاب 6 وقائع سرقة.

تلقى قسم شرطة المعادي بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا بسرقة سيارة "أتوبيس" تابع لإحدى المدارس -كائنة بدائرة القسم حال توقفها أمام المدرسة.

تم تشكيل فريق بحث جنائي توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (3 عناصر إجرامية سبق اتهام شخصين منهم في العديد من قضايا "السرقة" وأحدهم محتجز على ذمة قضية سرقة).

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عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط إثنين منهم، وبمواجهتهما بالتحريات أيداها واعترفا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الثالث بأسلوب "توصيل الأسلاك"، كما اعترفا بتكوينهما تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات بأسلوب "توصيل الأسلاك " بالاشتراك مع المتهم الثالث بقصد التصرف فيها بالبيع، وأقرا بارتكاب 5 حوادث سرقة بذات الأسلوب.

تم بإرشادهم ضبط عدد من السيارات المسروقة لدى عميليهما "سيئ النية" سائق-مقيم بركة السبع بالمنوفية، عاطل-49 سنة-مقيم بالجيزة.

كما تم بإرشاد أحدهم ضبط عدد آخر من السيارات المسروقة، باستدعاء المجني عليهم تعرفوا على السيارات واتهموهم بالسرقة، جاري تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.