ضبط عاطل سرق عامل بالإكراه في بولاق أبو العلا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية، عاطل، سبق اتهامه في 7 قضايا آخرهم "سلاح أبيض"، عقب قيامه بسرقة مبلغ مالي من أحد الأشخاص بالإكراه في منطقة مثلث ماسبيرو.

البداية أثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة بولاق أبو العلا بمديرية أمن القاهرة بمنطقة مثلث ماسبيرو، استغاث بها أحد المواطنين (عامل -مقيم بمحافظة أسوان وله محل إقامة آخر بإمبابة بالجيزة) "مصاب بجرح سطحي وكدمة"، وقرر بأنه حال تواجده بمحل الواقعة فوجئ بأحد الأشخاص "أدلى بأوصافه التقريبية"، استولى منه على مبلغ مالي كرهاً عنه عقب تعديه عليه بنصل معدني "كتر" مُحدثاً إصابته المُشار إليها ولاذ بالفرار.

بتتبع خط سير هروب المتهم أمكن ضبطه وتبين أنه (عاطل-مُقيم بدائرة القسم -سبق اتهامه في 7 قضايا آخرهم "سلاح أبيض")، وبحوزته المبلغ المالي المستولى عليه والنصل المعدني "كتر" المُستخدم في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

باستدعاء المجني عليه تعرف على المتهم، واتهمه بارتكاب الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.