محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة، لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.

أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 182قطعة سلاح ناري بحوزة 148متهمًا، وتنفيذ 77 ألف و932 حكم قضائي متنوع.

وفي مجال ضبط قضايا المخدرات، نجحت الحملات في ضبط 164 قضية مخدرات بحوزة 175 متهم ضُبط خلالها كمية من المواد المخدرة وزنت قرابة 27 كيلو جرام، و2514 قرص مخدر.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارِ استمرار الحملات الأمنية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر في 24 ساعة.. ضبط 182قطعة سلاح ناري و164 قضية مخدرات بالمحافظات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.