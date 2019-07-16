محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
شنت الإدارة العامة لشرطة المرافق بالجيزة، اليوم الثلاثاء، عدة حملات لرفع الاشغالات والمعوقات من الطريق العام، تنفيذا لتعليمات اللواء مصطفى شحاتة مدير الأمن، بتكثيف الحملات لفرض السيطرة الأمنية ومواجهة كافة صور الخروج على القانون، وتحقيق الانضباط، وضبط المخالفين في منطقة الأهرام.
جاء ذلك بالتنسيق مع الأحياء ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختصة، لضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين نظراً لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين ورفع الأكشاك المخالفة، وأسفرت عن ضبط (58 كرسي –25 طقطوقة –3 غرزة شاي –3 أسطوانة بوتاجاز –2 ثلاجة –5 ميزان –1 خلاطة –3 شمسية –4 برويطة –2 شنطة –5 استاند).
وفي مجال البحث الجنائي والمرور، أسفرت الحملة عن ضبط 39 اشتباه –5 حكم جزئي –1 دراجة نارية بدون لوحات معدنية –10 سحب متنوع –12 تصالح فوري –20 نموذج 25، تم ضبط وتم تحرير المحاضر اللازمة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.
كانت هذه تفاصيل خبر منها 39 مشتبه به.. حملة مكبرة لفرض الانضباط في الهرم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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