ضبط 4 طن منتجات ألبان مجهولة المصدر داخل مخزن بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن ضباط مباحث التموين بالجيزة، خلال 24 ساعة، من ضبط 70 قضية تموينية؛ تنوعت ما بين عدم حمل شهادة صحية، عدم الإعلان عن أسعار، وإدارة منشأة بدون ترخيص.

تحريات العميد مصطفى البكري مدير مباحث التموين بالجيزة أكدت أن عدد من التجار في منطقة الجيزة، لتحقيق أرباح طائلة بطريقة غير مشروعة، ونجحت في ضبط 3طن و880 كيلو ألبان مجهولة المصدر داخل مخزن بالجيزة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الوقائع، وتولت النيابة العامة التحقيقات، وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.