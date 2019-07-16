مصر للطيران تصدر تعليمات مهمة للحجاج (بيان رسمي)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:

طالبت شركة مصر للطيران الحجاج المسافرين لموسم الحج هذا العام، ضرورة التواجد بالمطارات المصرية قبل إقلاع الرحلات بـ4 ساعات وفي رحلات العودة ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة على تذاكر السفر والتواجد قبل إقلاع الرحلات بـ8 ساعات بمدينة الحجاج في جدة وقبل الإقلاع بـ6 ساعات في مطار المدينة المنورة، وضرورة تواجد الحقائب قبل الرحلة ما بين (10-12 ساعة) بالتنسيق مع منظمي الرحلات.

وأوضحت الشركة، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن على الحجاج ضرورة الاحتفاظ بتذاكر السفر داخل حقائب اليد الخاصة بهم في مرحلتي الذهاب والعودة، ويحظر اصطحاب الأدوات الحادة داخل حقيبة اليد على الطائرة مثل المقص وأداة تقليم الأظافر وغيرها والتأكد من أخذ التطعيمات المقررة طبقًا لتعليمات وزارة الصحة.

وطالبت الشركة الحجاج بضرورة الالتزام بعدم اصطحاب الأجولة القماشية والزكائب، وأنه يُسمح للحاج فقط بحمل حقيبتين لا يزيد وزن كل منها عن 23 كجم، كما يُسمح بنقل عبوة مياه زمزم الرسمية (سقيا زمزم) على أن تكون محكمة الغلق ولا تزيد عن 5 لترات.

وأكدت الشركة أن على حجاج بيت الله الحرام التعاون مع موظفيها، والسلطات السعودية بمطاري جدة والمدينة المنورة لسرعة إنهاء الإجراءات واتباع التعليمات من أجل راحتهم.