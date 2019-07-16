تحرك برلماني جديد لمنع التدخين في الأماكن العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، موجها إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة، بشأن تفعيل تطبيق قانون الوقاية من أضرار التدخين.

وقال "فؤاد"، إن هناك انتشارًا للتدخين داخل الأماكن العامة و المحال العامة دون رادع أو رقيب، بالمخالفة للمادة 6 مكرر 3 من القانون رقم 154 لسنة 2007 و لائحتها التنفيذية التي حظرت ذلك، منوها إلى أنه على الرغم من التدخل التشريعي بحظر التدخين داخل الأماكن العامة وفرض الغرامات على المتجاوزين لذلك، ووضع اللافتات التحذيرية داخل الأماكن العامة، إلا أنه تلاحظ واقع يخالف ذلك وعدم تطبيق وتفعيل لنصوص القانون وإنتشار ارتكاب المخالفة داخل الأماكن المحظور بها التدخين .

وأكد "فؤاد" أنه سبق السعي رقابيا للتصدي لهذه الظاهرة، مشيرا إلى تقدمه بطلب إحاطة في 19 أكتوبر عام 2018 بشأن انتشار التدخين داخل المنشئات العامة بالمخالفة للقانون، إلا أنه دون جدوى حتى الآن ودون تدخل حازم لوضع نهاية عاجلة لهذه المخالفة.

ولفت "فؤاد" إلى أنه لا يخفى على أحد الكم الهائل من الأمراض الناتجة عن التدخين السلبي والذي يكثر داخل الأماكن العامة و المغلقة، فقد حذرت منظمة الصحة العالمية أن حوالي حالة وفاة واحدة من كل 100 في العالم سببها التدخين السلبي، إذ أن حوالي 600 ألف شخص يموتون سنويا من جراء التدخين السلبي، من بينهم 165 ألفا من الأطفال .