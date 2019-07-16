الزراعة تعلن شراء أحدث جهاز لتحليل المتبقيات البيطرية في الغذاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

أعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وصول وتركيب أحدث جهاز تحليل متبقيات المبيدات بالمعمل المركزي لمتبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذيه لعام ٢٠١٩.

وقال الوزير، في بيان، اليوم الثلاثاء، إن ذلك في إطار جهود الوزارة لزيادة قدرة المعمل لضمان سلامة الغذاء الحيواني والنباتي سواء للتصدير أو للسوق المحلي والأمر الذي يسهم في زيادة صادرات مصر الزراعية للخارج ويدعم الاقتصاد الوطني.

وأضاف وزير الزراعة، أنه جاري أيضا استقبال باقي الأجهزه خلال هذا الشهر؛ تمهيدا لاعتمادها وإدخالها الخدمة رسميا هذا العام لتصبح قدرة المعمل فحص 1000 عينة في اليوم الواحد.

وقال الدكتور أشرف المرصفي، مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، إن المعمل يحلل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الغذاء ما يضمن سلامته لسوق المحلي والتصدير.