رئيس جامعة حلوان يتفقد أعمال التطوير بكلية هندسة المطرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:

أجرى الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، جولة تفقدية في كلية الهندسة بالمطرية بمرافقة الدكتور محمد فتوح عميد الكلية، والأستاذ الدكتور محمد النشار وزير التعليم العالي الأسبق ووكلاء الكلية وبعض من أعضاء هيئة التدريس.

وحسب بيان، اليوم الثلاثاء، تفقد نجم، أعمال البنية التحتية وأعمال تطوير مدرج الأستاذ الدكتور عبد الرازق عبدالفتاح ومدرج الفيزياء والكيمياء ومبنى الميكانيكا ومحول الكهرباء الجديد والمصاعد الجديدة بالمبنى الأكاديمي وأعمال تنسيق الموقع وأعمال إعادة تأهيل ملعب الكلية، وإعادة بناء السور الفاصل بين الكلية ومجمع المدارس.

كما حضر رئيس جامعة حلوان، مجلس كلية الهندسة بالمطرية والذي تضمن مناقشة استعدادات الكلية لاستقبال العام الجامعي الجديد (2019-2020)، وتطوير البحث العلمي بالكلية بما يتماشى مع الخطة القومية للدولة، بالإضافة إلى خدمة البيئة المحيطة بالكلية وتقديم الاستشارات الهندسية بالتعاون مع حي عين شمس.

وفي ختام الجولة استمع نجم، لمقترحات وطلبات أعضاء هيئة التدريس ووعد بحلها جميعا.