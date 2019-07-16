السيسي يمنح أوائل خريجي معهد ضباط الصف نوط الواجب العسكري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود مصطفى:
منح الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، صباح الثلاثاء، أوائل خريجي معهد ضباط الصف المعلمين نوط الواجب العسكري من الطبقة الثالثة.
وأدى خريجو معهد ضباط الصف المعلمين، صباح الثلاثاء، يمين الولاء، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال حل تخريج الدفعة الـ157، دفعة الشهيد الرقيب أحمد محمد عبدالعظيم، بمقر المعهد، بمدينة التل الكبير.
وكرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال حفل التخرج، أسرة الشهيد الرقيب أحمد محمد عبدالعظيم.
ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، إلى مقر معهد ضباط الصف بالتل الكبير.
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