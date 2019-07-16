السيسي يغادر التل الكبير بعد انتهاء حفل تخريج دفعة معهد ضباط الصف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:
غادر الرئيس عبدالفتاح السيسي، مدينة التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية، بعد أن شهد حفل تخريج الدفعة الـ57 من معهد ضباط الصف المعلمين، صباح الثلاثاء.
وأدى خريجو معهد ضباط الصف المعلمين، صباح الثلاثاء، يمين الولاء، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال حل تخريج الدفعة الـ157، دفعة الشهيد الرقيب أحمد محمد عبدالعظيم، بمقر المعهد، بمدينة التل الكبير.
وكرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال حفل التخرج، أسرة الشهيد الرقيب أحمد محمد عبدالعظيم.
ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، إلى مقر معهد ضباط الصف بالتل الكبير.
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