أخبار مصر | 'الأعلى للإعلام' يشارك في اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'الأعلى للإعلام' يشارك في اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم، في اجتماع الدورة العادية (١١) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الاعلام العرب، ورأس وفد المجلس الذي يمثل مصر في رئيس المجلس الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، والوكيلان عبدالفتاح الجبالي ومحمد العمري، بالإضافة إلى عضوا المجلس مجدي لاشين ونادية مبروك.

وناقش الاجتماع الذي ترأسه وزير الإعلام السعودي تركي الشبانة، وعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، برئاسة السعودية وعضوية كل من تونس ومصر والإمارات والعراق والصومال والسودان، وبحضور الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة العربية السفير بدر الدين علالي، توصيات اللجنة الدائمة للإعلام العربي وإعداد مشاريع القرارات وجدول أعمال الدورة الوزارية الـ 50 لمجلس وزراء الإعلام العرب المقررة غدا بالقاهرة.

كما ناقش الاجتماع، عددًا من المواضيع التي ستعرض على مجلس وزراء الإعلام العرب، وتتناول أهم القضايا التي تشغل المنطقة العربية، وتأتي في مقدمتها القضية الفلسطينية وبحث كيفية التصدي للقرار الأمريكي بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي.