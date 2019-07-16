أخبار مصر | "صحة القليوبية" تعقد يوما تدريبيا على التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "صحة القليوبية" تعقد يوما تدريبيا على التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد اليوم الثلاثاء، يوم تدريبي لمسئولي النفايات الخطرة بالإدارات الصحية والمستشفيات، تحت رعاية الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، وإشراف الدكتورة ألفت عبد الرؤوف، مدير عام الطب الوقائي بالقليوبية.

جاء ذلك في إطار جهود مديرية الصحة للحفاظ على الصحة العامة حيث يتم تشديد الرقابه على المنشآت الصحية العامة منها والخاصة حرصا على صحة المواطن داخل المنشأة الطبية وخارجها.

ومن جانبها قامت الدكتورة غاده حجازى مديرة ادارة النفايات الطبية الخطرة، بشرح جميع خطوات التخلص من النفايات اعتبارا من المنبع وحتي التخلص منها نهائيا بالفرم أو بالحرق في محارق متخصصة تابعة لمديرية الصحة وتحت إشراف وزارة الصحة بما لا يؤثر على البيئة أو المواطنين.

كما قامت بتحديد الدور المنوط به كل من أفراد هذه المنظومة من سائق ومراقب صحي وغيرهم

من العاملين على الحفاظ على صحة المواطن.

هذا وقد قام الدكتور أيمن سلام، مدير إدارة مكافحة العدوى بمديرية الصحة، بشرح أعمال مكافحة العدوى اعتبارا من غسيل الأيدي بالطريقة الصحيحة وجميع الملاحظات الفنية التي تضمن سلامة العاملين والمواطنين في نفس الوقت.