أخبار مصر | إرشادات "مصر للطيران" للحجاج في مرحلة السفر والعودة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إرشادات "مصر للطيران" للحجاج في مرحلة السفر والعودة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت مصر للطيران، على حرصها على راحة حجاج بيت الله الحرام في رحلات السفر والعودة، مطالبة ضيوف الرحمن المسافرين لموسم الحج هذا العام ضرورة التواجد بالمطارات المصرية قبل إقلاع الرحلات بأربع ساعات، وفي رحلات العودة ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة على تذاكر السفر والتواجد قبل إقلاع الرحلات بثمان ساعات بمدينة الحجاج بجدة وقبل الإقلاع بست ساعات بمطار المدينة المنورة وضرورة تواجد الحقائب قبل الرحلة مابين (10-12 ساعة) بالتنسيق مع منظمي الرحلات.

وكما أكدت الشركة على ضيوف الرحمن ضرورة الاحتفاظ بتذاكر السفر داخل حقائب اليد الخاصة بهم فى مرحلتى الذهاب والعودة، ويحظر اصطحاب الأدوات الحادة داخل حقيبة اليد علي متن الطائرة مثل المقص وأداة تقليم الأظافر وغيرها والتأكد من أخذ التطعيمات المقررة طبقاً لتعليمات وزارة الصحة.

وشددت مصر للطيران، على السادة الحجاج ضرورة الإلتزام بعدم اصطحاب الأجولة القماشية والزكائب وأنه يُسمح للحاج فقط بحمل حقيبتين لا يزيد وزن كل منها عن 23 كجم، كما يُسمح بنقل عبوة مياه زمزم الرسمية ( سقيا زمزم ) على أن تكون محكمة الغلق ولا تزيد عن 5 لتر.

وأخيرا طالبت الشركة عملائها الكرام حجاج بيت الله الحرام التعاون مع موظفى مصرللطيران والسلطات السعودية بمطارى جدة والمدينة المنورة لسرعة إنهاء الإجراءات وإتباع التعليمات من أجل راحتهم، متمنية لضيوف الرحمن حجا مبرورا وعودا حميدا.